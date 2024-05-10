Москва, 10 мая, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности премьер-министра России Михаил Мишустин заявил, что обсудит с президентом страны Владимиром Путиным повышение для министра, курирующего сейчас промышленность и торговлю. Сейчас Минпромторг России возглавляет Денис Мантуров, совмещая работу с должностью вице-премьера РФ.

РИА Новости/Александр Казаков

«Я посоветуюсь с президентом», — ответил Мишустин на вопрос депутата Валерия Гартунга во время выступления в Государственной думе, где проходит рассмотрение его кандидатуры на пост главы правительства.

Как сообщало ИА Регнум, также во время выступления в Госдуме Мишустин заявил, что отказ от бюджетного правила и ФНБ станет «отказом от резервов». Он добавил, что налоговая, бюджетная, денежная, кредитная политики абсолютно самостоятельны.

Правительству необходимо развернуть новую модель экономического роста, основанную на дальнейшем формировании экономики предложения, пояснил он. Объём несырьевого неэнергетического экспорта России должен вырасти на две трети, продукции агропромышленного комплекса — в полтора раза, заявил и. о. премьера. Кроме того, Михаил Мишустин подчеркнул, что власти будут добиваться повышения доходов граждан.