Москва, 10 мая, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Отказ от бюджетного правила и ФНБ станет «отказом от резервов», заявил исполняющий обязанности премьер-министра России Михаил Мишустин во время выступления на пленарном заседании в Госдуме.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«То что касается предложения отказаться от бюджетного правила и накоплений ФНБ. Это то же самое, что отказаться от резервов, это такой момент тонкий. С этим согласиться я не могу», — сказал Мишустин.

Он добавил, что налоговая, бюджетная, денежная, кредитная политики абсолютно самостоятельны.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон об особенностях использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в бюджетном процессе и обновленном бюджетном правиле.

Согласно закону, на финансирование расходов можно будет направлять не более 8 трлн рублей нефтегазовых доходов в год в 2023–2025 годах, затем цифра будет индексироваться каждый год на 4%.

На 2023 и 2024 годы правило смягчено — разрешены более высокие расходы за счет нефтегазовой ренты, поэтому допускаются траты из ФНБ в 2,9 трлн и 1,6 трлн соответственно.