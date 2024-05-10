Вашингтон, 10 мая, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Врач и автор книги по медицинской науке Крис Ньюби допустила происхождение болезни Лайма из американских биологических лабораторий. Своим предположением она поделилась с американским журналистом Такером Карлсоном.

Сергей Фадеичев/ТАСС

«Болезнь Лайма не была проблемой до пика программы биологического оружия в Соединённых Штатах Америки в середине 1970-х годов. Появились эти три жуткие болезни: артрит Лайма, пятнистая лихорадка Скалистых гор, а затем был паразит под названием «бабезия», — пояснила эксперт.

Доктор назвала эти заболевания идеальным невидимым оружием и «ядерной бомбой для бедных».

Однако Крис Ньюби предупредила, что может произойти и обратный эффект, который грозит непредвиденными последствиями при попытках создания новых микробов в клещах.

Как сообщало ИА Регнум, ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США превратили Украину в полигон для незаконной реализации военно-биологических программ.

В августе 2023 года один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди — младший признал, что США создавали на Украине лаборатории в рамках своей программы по биологическому оружию. Он также уточнил, что американские специалисты ведут разработки, в частности, по биооружию.

В декабре начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России генерал-лейтенант Игорь Кириллов информировал: в ходе проведения спецоперации Россия получила документы, подтверждающие, что на Украине США проводили работы с компонентами биологического оружия и осуществляли исследования возбудителей особо опасных инфекций. 15 января он рассказал, что биологические исследования США двойного назначения требуют независимого международного расследования.

27 февраля министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что США создали сеть из 330 биолабораторий для изучения свойств патогенов. При этом 40 таких объектов находятся на территории Украины. Глава ведомства добавил, что с каждым годом возрастает роль войск РХБЗ.