Москва, 10 мая, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пытается отговорить зарубежных спортсменов от участия в Играх дружбы, делая заявление о возможной угрозе здоровью атлетов на этих соревнованиях, заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Известия/ Дмитрий Коротаев

«Очередная попытка от Запада отговорить спортсменов ехать в Россию на соревнования. Пусть WADA не лезет к нам и разбирается с делом китайских пловцов. А ещё лучше будет, если их аккредитованные лаборатории начнут проверять допинг-пробы спортсменов с Игр БРИКС и Игр дружбы. Тогда и не будет никаких вопросов», — сказал он.

Депутат отметил, что организация турниров в нашей стране всегда была на высшем уровне. Если WADA не согласится предоставить антидопинговые лаборатории, добавил Свищев, то Россия обязательно найдёт другие варианты.

Ранее в WADA заявили, что здоровье и справедливость по отношению к спортсменам на Играх дружбы могут быть поставлены под угрозу. Обеспокоенность агентства связана с невозможностью ручаться за антидопинговую программу, которая может существовать на соревнованиях.

Как передавало ИА Регнум, глава WADA Витольд Банька в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) заявил о намерении WADA, Международного олимпийского комитета (МОК) и Евросоюза помешать проведению Игр дружбы в России.

Банька также рассказал, что претензии WADA к Российскому антидопинговому агентству носят геополитический характер, и заявил, что он «близок к Украине».

В ноябре 2023 года МОК призвал национальные олимпийские комитеты отказаться от участия во Всемирных играх дружбы и заявил, что участие в соревнованиях якобы противоречит цели олимпийского движения — сохранению независимости и автономности спорта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что призыв МОК подрывает авторитет организации. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявления международного комитета хамством.

Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 19 сентября 2024 года. Призовой фонд должен составить 4,6 млрд рублей. Соревнования проведут по 30 видам спорта. В программу войдут как олимпийские, так и неолимпийские виды соревнований. Ожидается, что участие в играх примут около десяти тысяч спортсменов.