Москва, 10 мая, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Оборот торговли через маркетплейсы в России сегодня достигает 8 трлн рублей, но к прозрачности их работы возникают вопросы. Об этом и. о. премьер-министра Михаил Мишустин заявил 10 мая в ходе выступления в Госдуме.

РИА Новости/Максим Богодвид

Один из депутатов указал на «невнятную регуляторику» работы маркетплейсов, в том числе в области качества продукции и качества обслуживания покупателей. Отвечая на вопрос, не пора ли навести порядок в этой области, Мишустин заявил, что тема весьма актуальна.

С платформизацией, то есть возможностью заказать товары, минуя регуляторов, связаны непростые вызовы, которыми надо заниматься. На сегодняшний день оборот розничной торговли через маркетплейсы достигает в России, по разным оценкам, 8 трлн рублей — это серьёзнейшие средства. Конечно, права не должны нарушаться, требуется дополнительное регулирование, согласился и. о. премьера.

«Деятельность офлайн-магазинов отрегулирована законом, и поэтому прозрачна, а маркетплейсы как цифровой посредник имеют, скажем так, много вопросов от людей», — сказал Мишустин.

Это и изменения условий договора, и комиссии за возврат. Очень важно каким-то образом «это аккуратно отрегулировать», заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, Мишустин в ходе выступления заявил, что власти будут добиваться повышения доходов граждан. Он отметил, что правительству необходимо развернуть новую модель экономического роста, основанную на дальнейшем формировании экономики предложения.

Правительство должно совершенствовать инструменты помощи семьям, в том числе повысить адресность и сосредоточиться на поддержке многодетных семей. Программа материнского капитала доказала свою эффективность, предлагается продлить её до конца десятилетия, отметил Мишустин.