Москва, 10 мая, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин, выступая 10 мая в Госдуме, объявил о намерении готовить соглашения о зоне свободной торговли со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), Ближнего Востока и Африки.

Сергей Карпухин/ТАСС Кандидат на пост премьер-министра РФ, исполняющий обязанности премьер-министра РФ Михаил Мишустин

«Будем готовить соглашения о свободной торговле с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки, расширять промышленную и научно-техническую кооперацию, запускать новые совместные экономические и инвестиционные проекты», — сказал он в ходе своего выступления.

По его словам, Россия не намерена ни в коей мере ограничивать возможности для отечественных компаний работать на внешних рынках. Основной акцент планируется сделать на создании благоприятных условий взаимодействия с дружественными странами.

«В рамках Союзного государства России и Белоруссии, Евразийского экономического союза, СНГ, ШОС и БРИКС», — добавил он.

Он уточнил, что для этого будут укреплять транспортно-логистическую инфраструктуру, в том числе — для расширения транзита товаров по международным коридорам.

Также он заявил, что правительству необходимо развернуть новую модель экономического роста, основанную на дальнейшем формировании экономики предложения.

Как передавало ИА Регнум, ранее 10 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Владимир Путин внёс кандидатуру Мишустина на пост премьера. Голосование по вопросу об утверждении кандидатуры Мишустина состоится после его доклада, вопросов депутатов и выступления представителей политических фракций.

Спикер напомнил, что Госдума сформирует состав правительства впервые в современной истории России. Депутатам предстоит утвердить кандидатуры председателя правительства, его заместителей, федеральных министров в соответствии с новыми полномочиями, которые установлены поправками к Конституции РФ в 2020 году.

Перед приездом в Госдуму президент провёл с Мишустиным встречу. Российский лидер отметил, что считает правильным, если бы Мишустин продолжил оставаться премьер-министром страны, и выразил надежду, что Госдума поддержит его кандидатуру.

Правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Кабинет министров во главе с Мишустиным проработал более четырёх лет.