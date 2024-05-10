Москва, 10 мая, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Программа материнского капитала доказала свою эффективность, предлагается продлить её до конца десятилетия. Об этом и. о. премьер-министра России Михаил Мишустин заявил 10 мая в ходе выступления в Госдуме.

Известия/Эдуард Корниенко

Он обратил внимание на важность совершенствования инструментов помощи семьям. Нужно повышать адресность и сосредоточиться на поддержке многодетных семей, отметил Мишустин.

«Запустим новый национальный проект «Семья», в котором сохранятся самые востребованные существующие механизмы. Прежде всего — доказавший эффективность материнский капитал», — сказал и. о. премьера.

Продлить программу маткапитала до 2030 года предложил глава государства, уточнил он. Кроме того, правительство намерено помогать субъектам с реализацией региональных инициатив по повышению рождаемости. Проблемные регионы получат дополнительные средства, пояснил Мишустин.

Как сообщало ИА Регнум, власти будут добиваться повышения доходов граждан, также заявил Мишустин. Он отметил, что правительству необходимо развернуть новую модель экономического роста, основанную на дальнейшем формировании экономики предложения.

Полномочный представитель президента России Гарри Минх рекомендовал Государственной думе поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны на заседании Госдумы по представлению кандидата на должность главы правительства.

10 мая президент Владимир Путин перед тем, как Мишустин отправился в Государственную думу, провёл с ним встречу. Он выразил надежду, что парламентарии поддержат кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра, и отметил, что кабмин в сложных условиях немало сделал за предыдущие годы.

Правительство в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Распоряжение подписал Мишустин, во главе с которым кабинет министров проработал более четырёх лет.