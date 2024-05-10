Лейпциг, Германия, 10 мая, 2024, 15:18 — ИА Регнум. В связи с нападением на бывшее генконсульство России в Лейпциге в нарушении неприкосновенности подозревают шесть человек, сообщила полиция Саксонии.

Посольство Российской Федерации в Федеративной Республике Германия

«В отношении шести человек ведётся расследование по подозрению в нарушении неприкосновенности жилища», — отметили в правоохранительных органах региона.

Вместе с тем уточняется, что полицейские изъяли у подозреваемых мобильные устройства, провели процедуру установления личностей, после чего задержанных отпустили.

По данным правоохранительных органов, в демонстрации у генконсульства участвовал 21 человек.

Ранее посольство России в Германии сообщило, что 9 мая группа неизвестных напала на бывшее здание генконсульства в Лейпциге. Там уточнили, что несколько человек с помощью лестниц забрались на балкон посольства и разместили плакаты с антироссийскими лозунгами, а также «заявили о планах отчуждения российской недвижимости».

Посольство отмечало, что Германии будет заявлен протест в связи с нападением на территорию генконсульства.

Само здание диппредставительства прекратило работу в конце 2023 года в связи с отзывом германской стороной разрешения на функционирование генконсульства.

Как передавало ИА Регнум, полиция Литвы сообщила, что в ночь на 7 апреля, а затем и в ночь на 8 апреля неизвестные бросали бутылки с зажигательной смесью в здание посольства России в Вильнюсе и повредили стену здания. В дипмиссии отметили, что в результате инцидента никто не пострадал.

9 апреля литовские СМИ сообщили, что полиция Литвы задержала подозреваемого, бросавшего коктейли Молотова в здание посольства. Ему грозит штраф, ограничение свободы или лишение свободы сроком до пяти лет.

9 мая посольство России в Финляндии сообщило, что памятник советским военнослужащим осквернили в Хельсинки.

Дипломаты уточнили, что памятник был залит краской. Усилиями сотрудников и неравнодушных соотечественников наиболее заметные следы повреждений удалось устранить. Вопрос о полном восстановлении памятника посольство будет решать с финской стороной.

В ряде европейских стран ранее запретили проведение акций в честь Дня Победы или ввели ограничения на их проведение. В частности, власти Эстонии пригрозили применять меры в отношении граждан, которые выйдут 9 Мая с георгиевскими лентами, флагами России и СССР. А в Берлине запретили использовать 8 и 9 мая символику, связанную с Великой Отечественной войной, СССР и современной Россией. Россия осудила это решение и призвала отменить его, а также прекратить попытки переписывания истории.