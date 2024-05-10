Москва, 10 мая, 2024, 15:02 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про кражу носка, фонтан с сосульками, драку глухонемых и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

CJ Сосульки

Центральный федеральный округ

В Москве автомойщики угнали машину ради алкоголя. «Москва 2024» пишет, что сотрудники автомойки проработали на ней всего четыре дня и решили отдохнуть. Они помыли чужой «Хендай» и поехали на нём за выпивкой. Когда их нашли, автомойщики сидели пьяные в той же самой угнанной машине.

В Ивановской области стало меньше фальшивых денег. Интересны детали: в текущем году выявлено всего семь поддельных банкнот и вместе с тем — четыре фальшивые десятирублевых монеты! «Вот же люди заморочились сделать поддельные 10-рублевки. Это ж какая у железяк себестоимость должна быть или какой авантюризм у тех, кто пытается сбыть», — удивляется «Ивановская строчка».

В Липецке взорвалась урна для мусора. «Липтаун» рассказывает, что причиной стала банальная физика: в цементной урне загорелся мусор, она сильно нагрелась, и прогремел взрыв. Пострадала остановка транспорта.

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге неизвестный ограбил женщину, забрав у нее… носок. Дама гуляла с трехлетним ребенком. Неизвестный подбежал к ней, схватил за ногу и потребовал носок. Получив его, грабитель скрылся. Пострадавшая написала заявление в полицию, сообщает «Saintpgo».

С четвертого этажа в доме в Петербурге выпал мужчина, которого закрыла в квартире жена, чтобы он не ушёл в алкомаркет. Мужчина связал веревку из простыней, начал спускаться из окна — и упал. В тяжёлом состоянии его увезли в больницу, знает «Питер Live». Выпить ему так и не удалось.

«Дед Помор» передает грустную новость: в Архангельске на шестидесятом году жизни скончался «самый известный добрый фрик Поморья» — Андрей Христофоров, он же Человек-Дерево, или Древарх. У него на лице была большая зеленая татуировка, ходил он с крыльями за спиной и был «ярким лучом света в сером городе».

Врач достал металлическую ложку из желудка вологжанки, причем без операции: с помощью специальной петли. «Онлайн Вологда» рассказывает, что в тот же день девушку выписали. Как ложка попала внутрь, не уточняется.

В Мурманске в мусоровозе, на свалке, нашли щенка. Ему, в общем, повезло: его не задавило ни в мусоре, ни в машине. Щенка накормили, а затем один из работников забрал его домой, пишет «Полярный дозор».

Приволжский федеральный округ

Жители Нижнего Новгорода переругались из-за крокодилов и капибар, передает «Страновед». Дело в том, что на подпорной стене Канавинского моста во время ремонта закрасили граффити с громадным крокодилом. После этого в сети появилась картинка, что на месте крокодила нарисовали капибар. Нижегородцы устроили споры в соцсетях, кто лучше — крокодилы или капибары. В конце концов выяснилось, что фото с капибарами — фальшивое. Мост будет без картинок.

«Мой город — Пермь» пишет, что пермская первоклассница (!) повторно (!) установила официальный мировой (!) рекорд мира среди женщин по отжиманиям от пола: она отжалась без перерыва 1501 раз. Причем две недели назад она отжалась 1301 раз, а теперь побила собственный же рекорд.

«Ярослав Мудрый» нашел уникальный фонтан, который из-за капризов погоды покрылся сосульками. Находится он в Тутаеве Ярославской области.

Южный федеральный округ

В Ростовской области нетрезвый мужчина начал стрелять в полицейских из травматического оружия‚ но промахнулся и ранил сам себя. «Привет, Ростов» узнал, что вначале мужчина выпил лишнего, устроил дебош в многоэтажке и стал стрелять в прибывшую полицию. Два раза промахнулся, потом случайно нажал на курок и выстрелил себе в живот. Стрелок доставлен в больницу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Северо-Кавказский федеральный округ

А во Владикавказе полицейские не смогли остановить драку глухонемых. По словам канала «Тут Кавказ», драка завязалась прямо напротив полицейского участка. Полицейские вышли с требованиями прекратить потасовку, но глухонемые их не слышали. При попытках разнять их одному из полицейских разбили бровь.

Уральский федеральный округ

Целый квест пришлось пройти жительнице Тюмени, чтобы найти выброшенные в мусорный контейнер медали сына, который вспылил и избавился от них. Мать вместе с работниками компании, занимающейся вывозом мусора, более четырех часов искали мусоровоз с медалями. Все же отследили его и остановили на полпути к заводу сортировки. Содержимое выгрузили на площадке, нашли все медали. «Теперь мать не знает — обрадуется ли сын их возвращению», — комментирует «Столица деревень»..

Храм в Сургуте попросил у государства миллион рублей для проведения курсов нежности. «ЧП ХМАО Югра» передает, что на курсах планируется помогать прихожанкам «развивать женское начало» и учить носить платки. «Один из способов выражения женственности — это ношение платка. Девушка в платочке может выглядеть более женственно, только ей об этом нужно рассказать», — указано в описании проекта.

Сибирский федеральный округ

Под Новосибирском девушки во время поездки заметили рядом с автотрассой истощенного щенка, доставили его в клинику. Оказалось, что это не щенок, а медвежонок. «Новосибирск-новости» пишет, что ему четыре месяца, он находится в тяжелом состоянии, но все надеются, что его получится выходить.

В Омске хотят установить в местах несанкционированного купания на городских водоемах таблички с надписью «Здесь утонул человек». «Несколько шоковая идея, хотя наверняка действенная», — считает «Сибирский панк» и советует расширить ее применение, например, для борьбы с коррупцией писать на зданиях, что здесь задержали взяточника…

Дальневосточный федеральный округ

Во Владивостоке из-за действий работников пункта приема металлолома взлетел на воздух огнетушитель. Вначале кто-то догадался сдать его на металлолом, затем в пункте сбора нарушили его герметичность. «Баллон со свистом стартовал, как настоящая ракета, и приземлился на крышу припаркованной неподалеку машины. Хозяйка авто оценила ущерб от жесткой посадки летательного аппарата в 300 000 рублей», — знает «Сводка Хабаровск».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 17 мая.