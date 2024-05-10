Москва, 10 мая, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента России Гарри Минх рекомендовал Государственной думе поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны на заседании Госдумы по представлению кандидата на должность главы правительства.

Гавриил Григоров / POOL /РИА Новости Михаил Мишустин

«У палат (Федерального собрания. — Прим. ред.), и в особенности у Государственной думы, очень серьёзный объём контрольных кадровых полномочий в процедуре формирования правительства. И первым шагом, первым этапом на этом пути, является как раз сегодняшний вопрос, рассмотрение той кандидатуры, которую выбрал президент Российской Федерации. И, как вы знаете, в этой процедуре именно председатель правительства сегодня играет одну из серьёзных ролей», — сказал Минх.

После этого полпред главы государства рекомендовал Госдуме поддержать кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра.

Как передавало ИА Регнум, 10 мая президент России Владимир Путин перед тем, как Мишустин отправился в Государственную думу, провёл с ним встречу.

Глава государства выразил надежду, что парламентарии поддержат кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. По его словам, кабмин в сложных условиях немало сделал за предыдущие годы.

Правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Распоряжение подписал Мишустин. Правительство во главе с ним проработало более четырёх лет.