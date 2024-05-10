Москва, 10 мая, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Москва отвергает глубоко политизированные и однобокие оценки верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка в отношении плюрализма СМИ в России, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещённом 10 мая на сайте министерства.

Дарья Антонова ИА Регнум

Вопреки своему мандату, обратила внимание дипломат, Тюрк позволил себе глубоко политизированные, предвзятые и однобокие трактовки положения дел с плюрализмом СМИ и свободы доступа к информации в России, не побрезговав грубыми искажениями, передергиваниями и голословными обвинениями. Россия, добавила она, категорически отвергает как по форме, так и по существу заявления верховного комиссара.

«Настаиваем на неукоснительном соблюдении им всех требований, предъявляемых к международному чиновнику такого уровня, в первую очередь применительно к непредвзятости и объективности. Призываем его надлежащим образом отреагировать на все факты преступлений правонарушений в отношении СМИ и журналистов, о которых ему регулярно сообщает в том числе российская сторона», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Захарова также отметила, что соответствующее рвение Тюрк не проявил ни разу, когда речь шла о массовых свидетельствах притеснений против российских и русскоязычных СМИ в странах Запада, репрессий против неугодных репортёров в государствах Прибалтики и в Молдавии, преступлениях и терактах киевского режима против российских журналистов, общественных деятелей и публицистов.

Как передавало ИА Регнум, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в апреле 2024 года заявил, что киевский режим неприкрыто бравирует тем, что причастен к убийствам российских журналистов. Такие действия являются очередным подтверждением «уродливой сущности» власти, установившейся на Украине, добавил он.

19 апреля стало известно о гибели корреспондента «Известий» Семёна Ерёмина во время съёмки репортажа в зоне СВО. ВСУ атаковали его с помощью дрона. Президент России Владимир Путин наградил погибшего журналиста орденом Мужества посмертно.

В июле 2023 года погиб корреспондент «РИА Новости» Ростислав Журавлёв. Он вместе с группой журналистов находился возле села Пятихатки в Запорожской области и попал под обстрел украинской армии. Журналист получил ранения, от которых скончался.

В конце марта в Министерстве иностранных дел России сообщили, что Москва направила Киеву ноту по антитеррору, поскольку РФ выявила причастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле», а также к терактам, в которых погибли Дарья Дугина, Владлен Татарский, к покушению на убийство Захара Прилепина, попытке подрыва Крымского моста и другим терактам на российской территории.