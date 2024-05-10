Лондон, 14 октября, 2016, 01:48 — ИА Регнум. Горилла, бежавшая из зоопарка в Лондоне, возвращена в клетку, сообщает Associated Press 14 октября.

Горилла

Спецоперация по задержанию гориллы продолжалась в течение часа. Стражам порядка удалось нейтрализовать беглеца, полицейские применили пули с транквилизатором.

В данный момент дикий зверь помещен обратно в вольер. Сотрудники зоопарка надеются, что Камбука, «отец двоих детей», восстановится после инцидента, и больше не создаст проблем жителям Лондона.

Ранее, 13 октября, самец гориллы Камбука разбил стены вольера в лондонском зоопарке Ридженс-Парк и бежал на свободу. Служащие и посетители зоопарка в течение длительного времени не могли перемещаться по территории из-за опасности нападений, однако в итоге никто не пострадал.

Гориллы являются опасными дикими животными. Как показывает практика, даже помещение страшного зверя в клетку не может гарантировать безопасность граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2016 года полицейские застрелили гориллу в зоопарке американского Цинциннати, после того, как самец гориллы схватил 4-летнего мальчика, упавшего в ров. Ранее, в 2007 году, в Нидерландах, в зоопарке Роттердама горилла сбежала из клетки и устроила погром, жертвой нападения стала посетительница зверинца.