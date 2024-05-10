Сергиев Посад, Московская область, 10 мая, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Народ, который опирается на веру, непобедим, заявил 10 мая патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

История показывает, что самые тяжёлые поражения происходят не из-за силы внешнего врага, а из-за нехватки силы духа, верности и готовности бороться за Родину и за себя, отметил патриарх в проповеди после литургии в Троице-Сергиевой лавре.

Всякое зло нежизнеспособно, потому что там, где правит зло, нет любви и жизни, и зло истребляет само себя, сказал глава РПЦ.

«Из слова Божьего знаем, что история закончится тогда, когда зло восторжествует над добром. Пришествие Антихриста — это и есть тотальное и глобальное господство зла. Но зло нежизнеспособно. Там где зло, там нет жизни, там нет любви. А значит, действительно, всякое зло само себя истребляет», — сказал патриарх.

Глава РПЦ призвал православных христиан сохранять веру в сердцах, воспитывать своих детей в вере и «указывать дорогу к храму» тем, кто еще не знает её.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая, поздравляя православных христиан с праздником Пасхи, патриарх подчеркнул, что Церковь в этот день обращается к воскресшему Господу и просит его о воцарении прочного и справедливого мира.

Осознание Божией любви даёт силы преодолевать самые тяжелые душевные состояния и трудные обстоятельства, помогает исправить ошибки и разрушает уныние, мешающее полноценно жить и развиваться духовно, сказал глава РПЦ.

В феврале 2024 года в одной из проповедей патриарх призвал российское общество к духовной мобилизации. Те, кто ополчался против России, всегда считали себя самыми сильными, но проигрывали из-за того, что в русском народе живёт «дух христианства и православия», отметил Кирилл.