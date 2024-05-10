Лондон, 10 мая, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Странам Запада следует занять более жёсткую позицию в противостоянии с Россией и показать, что они готовы «пересидеть» президента Владимира Путина в украинском конфликте. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, пишет 10 мая Daily Mail.

Global look Press/Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency

Он подчеркнул, что мир фундаментально изменился за последние десять лет, и самое важное сейчас для Британии — повышение обороноспособности, расширение трат на оборону и укрепление отношений с союзниками. По Европе «снова распространился холод», отметил министр, отсылая к периоду холодной войны.

«Он сказал, что Запад должен показать, что он готов «пересидеть» Владимира Путина на Украине и «занять более жёсткую позицию в более жёстком мире», — приводит издание слова Кэмерона.

По словам министра, происходит «битва воль». Противники Британии более решительно настроены на успех, поэтому королевство и его союзники должны превзойти их в конкуренции.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая агентство Reuters опубликовало заявления Кэмерона о якобы имеющемся у ВСУ «праве» использовать британское оружие для нанесения ударов по территории России. Заявление главы МИД Британии стало первым признанием того, что Запад воюет против России руками жителей Украины, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

6 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал крайне опасными заявления западных лидеров, в том числе указанные высказывания Кэмерона, а также слова президента Франции Эммануэля Макрона о намерении отправить войска на Украину. Запад провоцирует беспрецедентный виток эскалации, подчеркнул Песков.

В тот же день российский МИД заявил, что ВС России могут ударить по любым британским военным объектам в случае, если ВСУ используют британское оружие для ударов по территории РФ. В МИД был вызван посол Британии в РФ Найджел Кейси. Ему выразили решительный протест в связи с заявлением Кэмерона о «праве» Украины наносить удары по территории России с применением британского оружия.