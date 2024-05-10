Москва, 10 мая, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин перед тем, как исполняющий обязанности премьер-министра РФ Михаил Мишустин отправился в Госдуму, провёл с ним встречу.

РИА Новости/Гавриил Григоров

«Совсем недавно мы встречались с коллегами и оценивали работу правительства за предыдущие годы. Сделано в сложных условиях немало, и мне кажется, что было бы правильно, если бы мы продолжили с вами работу и вы продолжили бы работу в качестве председателя правительства», — обратился глава государства к Мишустину.

Путин выразил надежду, что Госдума поддержит его кандидатуру на пост премьера.

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Также президент отметил, что уже обсуждал с Мишустиным структуру и персоналии нового правительства.

«Мы на правильном пути», — подчеркнул российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Распоряжение подписал Мишустин. Правительство во главе с ним проработало более четырёх лет.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Владимир Путин внёс кандидатуру Мишустина на пост премьера. Руководители фракций Госдумы заявили о готовности поддержать эту кандидатуру. Голосование по вопросу об утверждении кандидатуры Мишустина состоится после его доклада, вопросов депутатов и выступления представителей политических фракций. В ходе обсуждения депутаты должны получить ответы на вопросы о том, как будут решаться поставленные президентом задачи, отметил Володин.

Депутатам предстоит утвердить кандидатуры председателя правительства, его заместителей, федеральных министров в соответствии с новыми полномочиями, которые установлены поправками к Конституции РФ в 2020 году.

Также стало известно, что Совет Федерации РФ может собраться 14 мая для обсуждения кандидатур глав МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Счётной палаты.