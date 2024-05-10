Москва, 10 мая, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин проводит встречу с фракцией КПРФ в Госдуме, куда он ранее прибыл для рассмотрения его кандидатуры на пост премьер-министра РФ.

РИА Новости/Дмитрий Астахов

Перед приездом в Госдуму президент России Владимир Путин провёл с Мишустиным встречу.

Российский лидер отметил, что считает правильным, если бы Мишустин продолжил оставаться премьер-министром страны, и выразил надежду, что Госдума поддержит его кандидатуру. По словам главы государства, правительство в сложных условиях немало сделало за предыдущие годы.

Как передавало ИА Регнум, правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Распоряжение подписал Мишустин. Правительство во главе с ним проработало более четырёх лет.

Утром 10 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Путин внёс кандидатуру Мишустина на пост премьера. Руководители фракций Госдумы заявили о готовности поддержать эту кандидатуру. Голосование по вопросу об утверждении кандидатуры Мишустина состоится после его доклада, вопросов депутатов и выступления представителей политических фракций. В ходе обсуждения депутаты должны получить ответы на вопросы о том, как будут решаться поставленные президентом задачи, отметил Володин.

В проекте процедуры утверждения кандидата, одобренном комитетом ГД по контролю и опубликованном в думской электронной базе, говорится, что на рассмотрение вопроса об утверждении кандидата отводится около трёх часов.

Депутатам предстоит утвердить кандидатуры председателя правительства, его заместителей, федеральных министров в соответствии с новыми полномочиями, которые установлены поправками к Конституции РФ в 2020 году.