Белгород, 10 мая, 2024, 12:15 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородском районе вновь запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — призвал жителей глава Белгородской области.

Также он попросил тех людей, кто находится на улице, спуститься в укрытия или спрятаться в безопасном месте.

Как сообщало ИА Регнум, ночью и утром 10 мая в Белгороде и Белгородском районе объявляли предупреждения о ракетной опасности, они действовали около десяти минут.

9 мая Вячеслав Гладков сообщал, что в результате воздушной атаки на Белгород и Белгородский район со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадали семеро взрослых и один ребёнок. Уточняется, что в этот день в регионе трижды объявлялась ракетная опасность.