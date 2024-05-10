Москва, 10 мая, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева могут назначить вице-премьером при новом правительстве, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

РИА Новости/Сергей Гунеев Дмитрий Патрушев

Отмечается, что под его контроль будут переданы сферы, которые в составе предыдущего правительства курировала Виктория Абрамченко.

В случае перехода Патрушева на должность вице-премьера он оставит пост и. о. министра сельского хозяйства, пишет РБК.

По словам другого собеседника издания, на должность министра сельского хозяйства рассматривается кандидатура первого замглавы Минсельхоза Оксаны Лут.

Как передавало ИА Регнум, правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, под руководством которого правительство проработало более четырёх лет.

Ранее 10 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты 10 мая обсудят кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Представление по кандидатуре Мишустина внёс в Госдуму президент Владимир Путин. Все фракции проведут обсуждения по этому вопросу, а в 14:00 начнётся пленарное заседание Госдумы, которое будет транслироваться на «Дума ТВ».

Володин напомнил, что Госдума сформирует состав правительства впервые в современной России. Депутатам предстоит утвердить кандидатуры председателя правительства, его заместителей, федеральных министров в соответствии с новыми полномочиями, которые установлены поправками к Конституции РФ в 2020 году.