Москва, 10 мая, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Свыше 130 тыс человек посетили 9 Мая Музей Победы и его филиалы. В этот день вход туда был бесплатным, сообщила пресс-служба учреждения.

Артем Геодакян/ТАСС

Уточняется, что в музее «Г. О. Р. А.» побывали более 50 тыс. человек.

«Праздничная программа в главном здании музея началась с возложения цветов у Вечного огня и трансляции парада на Красной площади», — следует из сообщения.

Пресс-служба добавила, что затем там начался театральный фестиваль спектаклей школьных музеев, в Зале Полководцев прошёл концерт, а в кинотеатре «Поклонка» организовали показ фильмов в рамках «Международного фестиваля правильного кино».

«В филиале музей «Г. О. Р. А.» в этот день работала однодневная выставка военных раритетов, которые представили поисковики из объединения «Тризна», состоялся большой концерт, проводились многочисленные мастер-классы для детей», — уточнила пресс-служба.

Также сообщается, что программы, посвящённые Дню Победы, также организовали в других филиалах музея — Ржевском, Красногорском, Музее Г. К. Жукова.

Как сообщало ИА Регнум, также к 9 Мая в Москве на Поклонной горе перед Музеем Победы организовали выставку западной трофейной техники, которую уничтожили в зоне специальной военной операции Вооружённые силы России (ВС РФ).

Там посетители могут увидеть подбитые немецкие танк Leopard-2 и боевую машину пехоты Marder, американский БМП Bradley, шведский БМП CV90, французскую боевую бронированную машину АМХ-10RC.

Кроме того, на выставке представлены образцы стрелкового вооружения армий иностранных государств, боевые документы, карты, идеологическая литература, снаряжение украинских неонацистов.

Выставка трофейной техники НАТО в Москве демонстрирует, с кем на самом деле воюет Россия. Об этом корреспонденту ИА Регнум заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин.

Выставка трофейной техники из зоны спецоперации на Украине вызвала огромный интерес, её география может быть расширена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.