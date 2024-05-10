Херсон, 10 мая, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Украинские военные открывают огонь по мирным жителям Херсона, если те пытаются покинуть город и перебраться на левый берег Днепра, подконтрольный России. Об этом сообщил командир партизанского отряда «Херсонское сопротивление».

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, многие люди не смогли перебраться в освобождённую часть Херсонской области, хотя хотели этого, потому что бойцы ВСУ сразу расстреливают желающих убежать. Некоторым бежать всё же удаётся, например, один молодой человек ночью переплыл Днепр на надувной лодке.

«Хотя сейчас это очень опасно», — приводит слова партизана aif.ru.

Он добавил, что людям остаётся ждать. Есть тайные перевозчики, которые за деньги обещают переправить жителей Херсона на другой берег, их ВСУ не трогают.

Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что партизанское подполье в подконтрольном Киеву Херсоне копит оружие, чтобы в дальнейшем помочь российским войскам освободить правобережную часть региона. Херсонское сопротивление, по его словам, активно действует в условиях оккупации и предпринимает усилия, всегда характерные для партизан.

В апреле сообщалось, что пророссийское подполье в Херсоне получило натовское вооружение через соратников из ВСУ и применяет его для уничтожения противника. Подпольщиков обеспечили гранатомётами, стрелковым оружием и боекомплектом.

В том же месяце российские военные с помощью членов подпольной организации «Русский Херсон» уничтожили группу операторов дронов ВСУ на правом берегу Днепра. Подпольщики передали им координаты противника.

Подпольщики рассказали также, что украинские военные имитируют минирование домов в Херсоне, чтобы жители покидали их. По данным подполья, бойцы ВСУ заселяются в многоэтажки Днепровского района и занимают преимущественно верхние этажи, где оборудуют огневые позиции. На нижних этажах остаются мирные жители.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим, не признавая легитимность референдума, продолжает обстреливать территорию региона. ВС РФ освободили 75% Херсонской области, правобережная часть, включая город Херсон, пока остаётся под контролем украинских войск.