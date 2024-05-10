Москва, 10 мая, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Правительство России выделило Курганской области 4 млрд рублей для оказания мер поддержки пострадавшим от паводка жителям, а также проведения восстановительных работ в регионе. Об этом сообщается на сайте правительства.

РИА Новости/Кирилл Зыков

«Правительство по поручению президента приняло решение о выделении финансовой помощи бюджету Курганской области, пострадавшей от весеннего паводка. Распоряжение об этом подписано», — говорится в тексте документа.

Отмечается, что 4 млрд рублей выделят из резервного фонда правительства. Причём 3 млрд из них будет направлено на поддержку пострадавших от паводка граждан, включая оказание единовременной материальной помощи, финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости, выплаты на капитальный ремонт повреждённого жилья, а также приобретение или строительство нового жилья.

«До 1 млрд рублей пойдёт на аварийно-восстановительные работы на объектах жилищного фонда, социальной, коммунальной и инженерной инфраструктуры, а также санитарную очистку и обеззараживание территорий населённых пунктов, пострадавших от паводка», — уточнили в правительстве.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Курганской области Вадим Шумков 24 апреля заявил, что ущерб от паводков в регионе может составить от 4 млрд до 9 млрд рублей. Он уточнил, что эта сумма включает обязательные выплаты гражданам по всем категориям случаев, принятые меры по предотвращению ЧС и нанесённый инфраструктуре ущерб.

По состоянию на 10 мая уровень реки Тобол упал на 13 см и составил 718 см.

В начале апреля министр финансов Антон Силуанов сообщал, что деньги на восстановление пострадавших от паводков регионов будут незамедлительно выделены. Эти средства есть в резервном фонде, отмечал тогда министр.