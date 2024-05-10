Тель-Авив, Израиль, 10 мая, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром 10 мая нанесла новые артиллерийские удары по Рафаху на юге сектора Газа, передаёт агентство Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА Регнум

«Журналисты в секторе Газа рано утром в пятницу стали свидетелями артиллерийских ударов по Рафаху на южной границе территории с Египтом», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 10 мая стало известно, что Израиль не одобрил предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа. Египетские СМИ 9 мая со ссылкой на источники проинформировали, что обе делегации покинули Каир после двухдневных переговоров.

Глава Белого дома Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что США прекратят вооружённую поддержку Израиля в случае начала операции в городе Рафахе на юге сектора Газа.

При этом американский президент считает, что Израиль пока не перешёл красную черту в конфликте. США уже прекратили передачу Израилю авиабомб, а также артиллерийских снарядов. Вашингтон пока продолжит снабжать Израиль средствами ПВО и другими оборонительными вооружениями, добавил Байден.

Армия обороны Израиля 7 мая объявила о начале контртеррористической операции в восточной части города Рафаха в секторе Газа, о взятии под контроль пограничного перехода на границе Газы с Египтом. Пропуск жителей и гуманитарной помощи через КПП на границе был прекращён. ЦАХАЛ призвала жителей восточного района Рафаха эвакуироваться.

Администрация США ранее призывала Израиль отказаться от операции в Рафахе, которая грозит многочисленными жертвами среди мирного населения. Согласие палестинского движения ХАМАС принять условия сделки по освобождению заложников позволит избежать проведения этой операции, отмечал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.