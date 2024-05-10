Гонконг, Китай, 10 мая, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Россия, возводя сеть разведывательных баз на Курильских островах, посылает Японии завуалированный сигнал о последствиях помощи Украине. Об этом пишет South China Morning Post.

Сергей Фадеичев/ТАСС

«Москва желает продемонстрировать Токио, что у шагов, направленных на поддержку Киева, будут последствия, и что они не в интересах Токио», — рассказал изданию профессор факультета международных отношений токийского кампуса Темпльского университета Джеймс Браун.

Кроме того, создание баз позволит России лучше отслеживать действия Японии и, соответственно, США, поделился мнением другой эксперт — профессор факультета международных отношений Университета Дайто Бунка Гаррен Маллой.

«Эти базы станут глазами и ушами, направленными на север Японии. Они будут держать Россию в курсе того, что делает Япония, основываясь на сигналах своих радаров, и, как следствие, того, что также делает её союзник — США», — пояснил Маллой.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Япония и США интенсифицировали свои манёвры у дальневосточных границ России. Москва внимательно следит за ними и предупреждает Токио о возможных контрмерах, заявил посол РФ в Японии Николай Ноздрёв.

В марте Николай Ноздрёв заявил, что двусторонние отношения России и Японии находятся на самом низком уровне с момента окончания Второй мировой войны, и заверил, что поддержка преступлений киевского режима будет иметь для Токио тяжёлые последствия.

Япония давно пребывает под плотной военно-политической опекой США, а с некоторых пор втягивание Токио в авантюрные внешнеполитические и геостратегические проекты Вашингтона только усилилось, рассказал ИА Регнум руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. По его словам, неудивительно, что Япония готова поставить в США снаряды для зенитных ракетных комплексов Patriot в рамках схемы по поддержке киевского режима.