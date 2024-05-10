Москва, 10 мая, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Доклад о ходе расследования уголовного дела по факту массового отравления в Астраханской области будет представлен в центральный аппарат Следственного комитета, сообщает 10 мая пресс-служба СК России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее в двух районах Астрахани нашли тела пяти человек. По предварительным данным, люди погибли из-за отравления неизвестным веществом. По статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) возбуждено уголовное дело.

Ещё 14 человек — жители Астрахани и ближайших районов области — госпитализированы с признаками отравления. Состояние 11 из них тяжёлое.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю астраханского областного управления СК Ибрагиму Могушкову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, тела погибших от отравления обнаружили в ночь на 9 мая в разных местах в Советском и Трусовском районах Астрахани, в том числе в транспортном средстве. Это мужчины и женщины в возрасте от 18 до 40 лет, употреблявшие, по предварительным данным, наркотические вещества.

В ноябре 2023 года в Астрахани более 20 человек госпитализировали с отравлением метадоном, четыре человека скончались. Предположительно, они употребляли наркотик из одной партии. Было возбуждено уголовное дело.

По подозрению в сбыте наркотических средств задержали троих иностранных граждан. Двое из них признались в совершении преступления. Так, задержанный гражданин Киргизии рассказал, что работал на стройке в Москве, потом поехал в Ставропольский край и там получил наркотики. Мужчина сбыл товар в Астрахани, как и его подельник.