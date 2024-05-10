Хельсинки, 10 мая, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Единственный путь к миру на Украине на данный момент лежит через поле боя, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

ТАСС/EPA Александр Стубб

По его мнению, в следующем году будет достигнута ситуация, которая откроет путь к соглашению в конфликте на Украине.

«Но мы ещё не достигли этого. Сейчас единственный путь к миру лежит через поле боя», — сказал Стубб.

Как передавало ИА Регнум, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что западные лидеры обсуждали возможность отправки своих войск на Украину, однако не смогли прийти к консенсусу в этом вопросе. В середине марта французский лидер снова заявлял, что страна готова к отправке войск в зону украинского конфликта, если ситуация для Киева ухудшится.

Президент России Владимир Путин, говоря о прозвучавших на Западе призывах направить войска НАТО на Украину, заявил, что русофобия лишает политиков ума. Глава государства предупредил, что теперь последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше.

Глава государства неоднократно отмечал, что Россия готова вести переговоры по Украине. Он подчёркивал, что они должны учитывать реальные обстоятельства, и нельзя в этом вопросе опираться на пожелания, появившиеся после употребления некоторыми психотропных средств.