Москва, 10 мая, 2024, 09:57 — ИА Регнум. Комитет Государственной думы по контролю направил в Совет Думы проект постановления об утверждении Михаила Мишустина премьер-министром России, соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

РИА Новости/Александр Астафьев Михаил Мишустин

«Комитет Государственной думы по контролю направляет проект постановления … «Об утверждении Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации» для включения в проект порядка работы заседания Государственной думы 10 мая 2024 года», — говорится в документе.

Как передавало ИА Регнум, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты Государственной думы 10 мая обсудят кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин уже внёс в Госдуму представление по кандидатуре Мишустина.

Правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Правительство во главе с Мишустиным проработало более четырёх лет.

Президент России Владимир Путин поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового кабинета министров. Согласно Конституции, председатель правительства России, которого предлагает президент, утверждается Госдумой.

Премьер не позднее недельного срока после утверждения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. Он также предлагает главе государства кандидатуры на должности заместителей председателя правительства и федеральных министров.