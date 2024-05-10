Москва, 10 мая, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Российская военная полиция блокировала в Сирии колонну международной коалиции, состоящую из шести американских бронемашин Bradley и двух пикапов. Об этом сообщил замначальника Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Попов.

Андрей Грязнов/ТАСС

По его словам, днём 8 мая в районе населённого пункта Сармоак-Фаукани провинции Хасеке подразделением российской военной полиции была блокирована «недеконфликтованная колонна так называемой международной антитеррористической коалиции» в составе шести БМП Bradley и двух пикапов».

«В дальнейшем колонна «коалиции» развернулась и убыла обратном направлении», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 4 мая Воздушно-космические силы России уничтожили в сирийской провинции Хомс два места базирования боевиков.

Также ЦПВС зафиксировал один случай нарушения протоколов деконфликтации со стороны авиации так называемой международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США. В районе Эт-Танф зафиксировано девять нарушений парами истребителей F-15, парой истребителей Typhoon, парой штурмовиков A-10 Thunderbolt и самолётом радиотехнической разведки и наблюдения MC-12W.

В конце марта в Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что в Сирии увеличилась диверсионная активность боевиков. По информации замруководителя ЦПВС Юрия Попова, 29 марта Вооружённые силы Сирии отбили атаки вооружённых формирований в районах Урум-Эс-Сугры и Кафер-Небеля, уничтожив не менее десяти боевиков. В ЦПВС призвали руководство незаконных вооружённых формирований прекратить провокации.