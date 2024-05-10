Вашингтон, 10 мая, 2024, 07:22 — ИА Регнум. Диалог России и западных стран на тему безопасности и стратегической стабильности возможен лишь на равных условиях, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

Дипломат напомнил о выступлении президента Владимира Путина после вступления в должность. Глава государства, по словам Антонова, направил чёткий и ясный сигнал Западу, несмотря на жёсткую антироссийскую позицию США и их сателлитов.

Российский лидер подтвердил возможность разговора по вопросам безопасности и стратегической стабильности. При этом диалог возможен только на равных, при взаимном уважении, добавил Антонов.

Как сообщало ИА Регнум, Россия не отказывается от диалога с Западом, возможен и разговор по стратегической безопасности. РФ была и будет открыта к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в ней надёжного и честного партнёра. Эти страны составляют мировое большинство, подчеркнул 7 мая президент Владимир Путин на церемонии инаугурации.

Выступая на параде Победы 9 мая, Владимир Путин отметил, что Россия отвергает претензии любых стран или альянсов на исключительность. Известно, к чему может привести непомерность таких амбиций, заявил российский президент. Также Путин подчеркнул, что стратегические силы России всегда находятся в боеготовности. Россия не позволит угрожать в свой адрес и будет делать всё, чтобы не допустить глобального столкновения, заверил глава государства.