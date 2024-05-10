Котлас, Архангельская область, 10 мая, 2024, 06:38 — ИА Регнум. Летевший из Котласа Архангельской области в подмосковный Жуковский пассажирский самолёт 9 мая вынужденно приземлился в Кирове из-за неполадок в передней стойке шасси. Подробности сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, добавив, что проверка по факту инцидента началась.

Шасси самолёта

В самолёте на момент посадки находились 37 пассажиров и экипаж. Пострадавших в результате ЧП нет.

Выяснилось, что когда борт взлетел, у него не убиралась передняя стойка шасси.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года в Якутии пассажирский самолёт вернулся в аэропорт вылета из-за невозможности убрать шасси. Самолёт выполнял рейс по маршруту Талакан — Иркутск. Экипаж воздушного судна доложил о невозможности убрать шасси, в связи с чем было принято решение о возвращении в аэропорт вылета. На борту находились 100 пассажиров и шесть членов экипажа.

Самолет авиакомпании «Россия», который вылетел из Москвы на Кубу, вернулся в аэропорт Шереметьево в связи с ухудшением здоровья пассажира.