Тбилиси, 10 мая, 2024, 06:18 — ИА Регнум. Полицейские в Тбилиси на стихийной акции протеста задержали несколько человек. Подробности сообщили в Telegram-канале Sputnik Грузия.

Иван Шилов ИА REGNUM Тбилиси

Авторы пояснили, что после ареста за незаконное хранение оружия оппозиционного блогера Учи Абашидзе его сторонники попытались перекрыть проспект Чавчавадзе в районе Ваке. В какой-то момент стихийное шествие повернуло к парламенту.

По информации издания, полиция задержала за неповиновение несколько человек.

Как сообщало ИА Регнум, провокации на акциях против закона об иноагентах в Грузии финансируются из-за границы, заявило издание Sputnik Грузия со ссылкой на Службу госбезопасности (СГБ) страны.

Парламент Грузии 1 мая принял во втором чтении законопроект об иноагентах. После этого в Тбилиси начались протестные акции. Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что закон примут, несмотря на протесты. Он также пригрозил, что власти могут запретить партии, которые организовывают беспорядки на акциях.

Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер 1 мая заявил, что Грузия рискует потерять возможность вступить в ЕС и НАТО, если в стране примут закон об иноагентах.