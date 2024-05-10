Москва, 10 мая, 2024, 06:12 — ИА Регнум. Используемые украинскими боевиками FPV-дроны осложнили штурмовикам группировки войск «Центр» освобождение посёлка Очеретино в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум FPV дрон, ВСУ

«Применение противником большого количества ударных FPV-дронов вызывало трудности для штурмовиков, которым приходилось буквально уворачиваться от атаковавших их дронов», — пояснили в ведомстве.

По информации Минобороны, при заходе в населённый пункт российские военнослужащие мелкими группами держались ближе к всевозможным укрытиям или проходили через окопы. Все действия военные вели под постоянным контролем расчётов БПЛА при взаимодействии с артиллерией, авиацией и другими подразделениями.

Начальник штаба батальона мотострелкового соединения с позывным Эдельвейс уточнил, что российские штурмовые группы заходили в Очеретино вдоль железной дороги. Соседнее подразделение освободило путь штурмовикам, которым предстояло зайти на промзону и зачистить её. Противник оказывал сопротивление. На момент захода групп в здании электроподстанции находились около 20 человек. Маршрут вдоль железной дороги противник контролировал артиллерией и FPV-дронами.

Он добавил, что ВСУ начали ещё сильнее контролировать дорогу, когда одна из российских рот зашла на промзону. Тогда бойцам пришлось вести бои на два фронта. В итоге российские подразделения взяли населённый пункт упорством, по-другому никак, сказал начальник штаба батальона.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая стало известно о полном освобождении Очеретино в ДНР. Официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что российские военные улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским формированиям 24-й и 115-й механизированных бригад в районах населённых пунктов Архангельское и Новгородское в ДНР.

За сутки Вооружённые силы России отразили восемь контратак противника в районах населённых пунктов Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Бердычи, Семеновка и Нетайлово. Украинская армия потеряла до 380 военных, танк Abrams американского производства, две боевые машины пехоты, в том числе Bradley.