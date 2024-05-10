Москва, 10 мая, 2024, 05:48 — ИА Регнум. В СК РФ началась доследственная проверка романа Владимира Сорокина «Наследие», который завершает трилогию о докторе Гарине и его детях. Действие в романе происходит в постапокалиптическом мире, пережившем ядерную войну, где насилие становится нормой.

Elya Владимир Сорокин

Проверка инициирована по ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних). Об этом сообщил «РИА Новости» информированный источник.

«Предварительно причиной проверки стало наличие в романе описания постельных сцен с участием несовершеннолетних», — пояснил источник.

Как сообщало ИА Регнум, ранее издательство АСТ остановило продажи романа «Наследие», а также книги Майкла Каннингема «Дом на краю света» и «Комнаты Джованни» Джеймса Болдуина из-за обнаруженной в них экспертами пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

В январе вызвавшую широкий резонанс книгу Сорокина «Наследие» было решено направить на экспертизу. Ряд общественников и писателей возмутились содержанием произведения. В книге усмотрели пропаганду нетрадиционных отношений, педофилии и смены пола.