Вашингтон, 10 мая, 2024, 03:52 — ИА Регнум. С 2025 года основная часть немецких военнослужащих перейдёт под командование Североатлантического альянса, заявил в рамках выступления в Университете Джонса Хопкинса в США министр обороны Германии Борис Писториус.

Иван Шилов ИА Регнум Борис Писториус

«Со следующего года большинство наших военных перейдёт под командование НАТО. И примерно 35 тысяч из них будут иметь два высших уровня готовности», — отметил он.

Берлин, по его словам, уделяет особое внимание защите союзников на восточном фланге НАТО, направляя значительные ресурсы на обеспечение безопасности альянса в целом.

Писториус напомнил о размещении в Литве бригады немецких солдат, назвав это беспрецедентным случаем в истории Германии.

Министр добавил, что ФРГ вместе с союзниками посылают чёткий сигнал Москве о намерении защищать каждый дюйм, в случае если российские военные окажутся на территории союзных государств.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая на встрече с главами правительств стран Прибалтики в Латвии канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что при необходимости почти 35 тыс. немецких военнослужащих готовы отправиться на помощь союзникам. Немцы, по его словам, будут нацелены на защиту Северо-Восточной и Центральной Европы. Германия твёрдо настроена защищать каждый «квадратный сантиметр» территории НАТО, а ситуация в Прибалтийских странах остаётся напряжённой. По мнению канцлера, альянсу нужно укреплять «свой восточный фронт».

В Литве 23 апреля дали старт масштабным учениям немецкой армии Grand Quadriga 2024 («Великая квадрига — 2024»). В манёврах задействовали свыше 3 тыс. военнослужащих Бундесвера и 200 единиц военной техники, включая танки Leopard, БМП Puma и Boxer.

Воинская группировка стран НАТО у российских границ насчитывает до 33 тыс. человек, около 300 танков и более 800 других боевых машин. В проходящей серии учений объединённых вооружённых сил НАТО участвует до 90 тыс. человек с целью отработки отражения якобы готовящейся российской агрессии, сообщил 23 апреля министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

Президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что у России нет никаких планов воевать со странами НАТО. Он напомнил, что не Москва шла к границам стран НАТО, а они подошли вплотную, Россия лишь защищает своих людей.