Берлин, 10 мая, 2024, 03:39 — ИА Регнум. Полицейские в Берлине задержали десять человек за нарушения установленных правил во время проведения памятных мероприятий по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила газета Bild.

SagaEremit Статуя мира в Берлине

Сотни берлинцев 8 и 9 мая приходили к советским мемориалам в Трептов-парке и Тиргартене, чтобы почтить память героев. Полиция на входах проверяла людей на наличие запрещенной символики и предметов. Кому-то удавалось пронести через кардон «запретную» атрибутику. Посетители оставляли на мемориалах георгиевские ленты.

Как сообщало ИА Регнум, Россия осуждает решение полиции Берлина на запрет 8 и 9 мая символики, связанной с Великой Отечественной войной, СССР и современной Россией, и призывает отменить его и прекратить переписывание истории. Об этом заявила Мария Захарова.

В Эстонии будут применять меры в отношении граждан, которые выйдут 9 Мая с георгиевскими лентами, флагами России и СССР. Об этом сообщила подполковник полиции Елена Мирошниченко.

В Берлине в честь Дня Победы провели автопробег со Знаменем Победы, сообщило 9 мая Российское общественное движение ветеранов боевых действий «Оплот».