Минск, 10 мая, 2024, 01:42 — ИА Регнум. Многие страны не заинтересованы в использовании доллара и евро, заявил 9 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Известия/ Сергей Лантюхов

«Сейчас ни доллар, ни евро никому не нужны. И это уже не только в Беларуси и России. Это во многих странах», — отметил Лукашенко.

Эти валюты потеряли актуальность, особенно после разговоров о возможном изъятии у России золотовалютных резервов и активов, хранящихся на Западе, пояснил белорусский президент.

Лукашенко добавил, что разговаривал со многими лидерами. Они недоумевают что с ними будет, если подобное происходит с ядерной державой, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит отказа стран от доллара, поскольку для Соединённых Штатов это равносильно проигрышу в войне. Он констатировал, что многие страны борются за возможность отказаться от доллара, но США не могут позволить этому случиться.

Президент России Владимир Путин в декабре 2023 года утверждал, что финансовая система, в основе которой преобладание доллара и евро, дискредитирована, как и ведение расчётов исключительно через западные банки и систему SWIFT. Он добавил, что дискредитированную систему с успехом замещает система расчёта в национальных валютах, и этот процесс будет только набирать силу. Западная система устаревает, сказал Путин.