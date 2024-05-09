Нарва, Эстония, 10 мая, 2024, 01:21 — ИА Регнум. Жители эстонского города Нарва собрались в День Победы на берегу одноимённой реки, чтобы увидеть праздничный концерт в российском Ивангороде Ленинградской области. По оценке эстонской телерадиовещательной компании ERR, для просмотра собрались около 2 тыс. человек.

zelengarden.ru Город Нарва в Эстонии

Перед Днём Победы на российской стороне реки установили сцену с экраном для трансляции праздничных мероприятий. Впервые концерт на берегу Нарвы в Ивангороде провели 9 мая 2023 года. Власти Ленинградской области заявили, что подобные мероприятия будут проводиться ежегодно.

Как сообщало ИА Регнум, в Эстонии будут применять меры в отношении граждан, которые выйдут 9 Мая с георгиевскими лентами, флагами России и СССР. Также к ответственности могут привлечь за демонстрацию советского и российского флага или военной формы. Об этом заявила подполковник полиции Елена Мирошниченко.

В марте эстонские пограничники в Нарве оштрафовали гражданина России на 400 евро за ношение георгиевской ленточки. Мужчина закрепил её на своём рюкзаке. Сотрудники погранслужбы объяснили россиянину, что такая символика на территории Эстонии запрещена. У россиянина изъяли георгиевскую ленту, а после этого разрешили продолжить путь в Ивангород.

Закон о запрете «враждебной символики» в Эстонии приняли в апреле 2022 года. Согласно ему нарушителю грозит штраф в размере €1200, кроме того, возможен арест.

В июля 2023 года полиция Эстонии запретила празднование дня освобождения Нарвы от нацистов. По словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, нынешний эстонский режим разделяет нацистскую идеологию. 26 июля для него — это «печальный день», когда близкий им по духу нацизм был выбит с территории Эстонии, отметили в МИД России.