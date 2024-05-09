Москва, 10 мая, 2024, 00:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил благодарность лидеру Лаоса Тхонглуну Сисулиту за передачу танков Т-34. Об этом зашла речь 9 мая на встрече в Кремле двух глав государств.

Алексей Колчин ИА REGNUM Т-34

«Мы благодарны вам за то, что передали нам танки Т-34. Они являются символом победы», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что танки предназначены для показа гражданам, воспитательной работы с молодёжью, это важно.

Кроме того, президент России подчеркнул развитие взаимодействия двух стран в сфере обороны и безопасности. РФ и Лаос также поддерживают научные и гуманитарные связи, добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, лидер Лаоса и руководители Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Кубы и Гвинеи-Бисау были почётными гостями парада Победы на Красной площади в Москве. После церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата Владимир Путин и иностранные лидеры проследовали в Кремль и кратко пообщались по дороге.

На переговорах с Путиным 9 мая в Кремле президент Лаоса оценил влияние России на развитие справедливого мира. По словам Тхонглуна Сисулита, РФ продолжает развиваться даже в условиях давления со стороны Запада.

Участники специальной военной операции впервые приняли участие в параде Победы на Красной площади в Москве. В строю прошли офицеры и солдаты Вооружённых сил России, которые прибыли с линии боевого соприкосновения. Среди бойцов СВО, участвующих в параде, посвящённом 79-летию Победы в Великой Отечественной войне, были участники взятия Артёмовска и Авдеевки, боёв под Кременной и на Времевском выступе, а также отражения контрнаступления украинских войск в районе Вербового — Работино.

Механизированную колонну военной техники по традиции последних лет возглавил танк времён Великой Отечественной войны Т-34-85. Также на Красной площади появились стратегические ракетные комплексы «Ярс» и другая современная техника.