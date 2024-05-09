Минск, 10 мая, 2024, 00:28 — ИА Регнум. Президента Белоруссии Александра Лукашенко впечатлил парад на Красной площади в Москве по случаю 79-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом белорусский лидер рассказал 9 мая журналистам в Минске.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы на Красной Площади

«Абсолютно искренне и честно скажу: так, как они (россияне. — Прим ред.), по духу, по содержанию никто не умеет организовывать подобные мероприятия… Все было тонко и продуманно, умно. Именно так, как надо сегодня. Они показали свою мощь», — сказал Лукашенко.

По его словам, в этом году военный парад был не совсем похож на предыдущие. Россияне уловили момент и сделали всё, что необходимо было сделать сегодня, оценил президент Белоруссии. Он также ответил на критику тех, кому не хватило военной техники на параде. Неужели они ждали, что Россия отправит с фронта танки на Красную площадь, да это и не нужно никому, прокомментировал Лукашенко.

Как сообщало ИА Регнум, 9 мая президент Белоруссии был в числе почётных гостей на параде Победы в Москве.

В 2024 году в параде Победы приняли участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники. В состав пешей колонны вошли полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчёты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ. Также в параде участвовали бойцы специальной военной операции. Завершился парад пролётом авиационных групп «Русские витязи» и «Стрижи».

Руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына 9 мая заявила, что особенностью парада Победы стала огромная дань уважения участникам спецоперации. День Победы — это праздник, который подчёркивает неразрывную связь и преемственность поколений, наполняет чувством гордости и любви к своей Родине, добавила она. Эксперт подчеркнула, что традиционно парад Победы посещают лидеры различных стран, и сейчас это особенно актуально. Запад пытается изолировать Россию, отменить её культуру, но международные связи России развиваются. В этом году парад Победы посетили лидеры восьми стран.

Президент России Владимир Путин в ходе торжественной речи на параде поздравил российских граждан с Днём Победы в Великой Отечественной войне. Во время выступления он отметил, что судьба России и её будущее зависят от каждого гражданина РФ. Российский лидер призвал равняться на поколение победителей.