Будапешт, 10 мая, 2024, 00:20 — ИА Регнум. Венгрия заинтересована в сотрудничестве с Китаем в области мирного использования ядерной энергии. Такое заявление сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан на встрече с журналистами после переговоров в Будапеште с председателем КНР Си Цзиньпином.

European People's Party Виктор Орбан

По мнению Орбана, власти страны рассчитывают не только на вложение китайских инвесторов, но и на использование передовых технологий КНР, в том числе в новых областях сотрудничества между двумя странами. Он подчеркнул, что Венгрия более 50 лет развивает ядерную энергетику и в дальнейшем будет давать от 60 до 70% всей электроэнергии, вырабатываемой в стране.

После переговоров КНР и Венгрия подписали 18 различных документов, в том числе соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.

Как сообщало ИА Регнум, Си Цзиньпин с супругой вечером 8 мая прибыли в Венгрию, где состоялись переговоры с руководством страны.

Официальная программа визита прошла в Будайской крепости. Здесь китайского лидера приняли Виктор Орбан и недавно избранный новый президент Венгрии Тамаш Шуйок.

Си Цзиньпин впервые за пять лет отправился в европейское турне, в рамках которого запланировано посещение Франции, Сербии и Венгрии с 5 по 10 мая.