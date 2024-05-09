Москва, 9 мая, 2024, 22:03 — ИА Регнум. На Международной выставке «Россия» в честь Дня Победы состоялось торжественное шествие в сопровождении оркестра. Участие в нём приняли участие гости выставки, «Волонтёры Победы», представители «Движения Первых», Росмолодёжи, гиды и экскурсоводы программы «Больше, чем путешествие», сообщила ИА Регнум пресс-служба выставки.

Анатолий Медведь /Фотохост-агентство РИА Новости

«Я хочу повторить цитату, которую наш президент Владимир Путин сказал в своей инаугурационной речи: «Вместе победим». Это самое главное! Всех с великим праздником Победы!» — сказала на мероприятии генеральный директор выставки Наталья Виртуозова.

Ветеран Великой Отечественной войны, 102-летний Николай Шишкин в своём выступлении подчеркнул, что сила всегда в правде и сплочённости.

«Поздравляю вас с праздником Победы! Этот великий праздник объединяет весь наш могучий, большой российский народ. Наша Родина крепка духом, крепка верой и правдой. Весь наш народ сплочён вокруг нашего любимого президента Владимира Владимировича Путина», — отметил Шишкин.

Победа в Великой Отечественной войне — общая народная заслуга, подчеркнул в свою очередь ветеран Великой Отечественной Николай Имчук.

«Мы все участвовали в освобождении нашей Родины — мужчины, женщины, дети. Мы разбили фашизм, уничтожили его. И сейчас мы должны всем народом сплотиться вокруг нашего президента и ребят, которые участвуют в специальной военной операции. Я мечтаю приехать к ним и поддержать их. Чтобы они воодушевились на победу, как это сделали мы», — сказал ветеран.

День Победы — важный праздник для каждого гражданина страны, подчеркнул в своём выступлении герой России, гвардии капитан Эдуард Казымов.

«Сегодня мы празднуем 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Мы чтим наших прадедов, предков, которые ценой своей жизни ковали эту тяжёлую победу. И на данный момент мы видим на примере нашего государства, что история опять повторяется. Наши ребята, Вооружённые силы, сейчас так же выполняют свои обязанности, защищают страну и куют победу, тоже не жалея себя. Поэтому в этот праздник мы не только чтим память участников ВОВ, но и чествуем участников других конфликтов. Защита Родины — долг каждого гражданина», — сказал он.

На выставке-форуме «Россия» 9 мая также прошла торжественная линейка, приуроченная ко Дню Победы. Её организовали дирекция выставки и российское движение детей и молодёжи «Движение Первых». Участники мероприятия рассказали о подвигах своих предков во время Великой Отечественной войны.

Гостей выставки «Россия» ожидают и другие мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. 10 мая программа «Недели Победы» продолжится большим концертом детского хора Большого театра. 11 мая выступит ансамбль песни и пляски имени Александрова. Кроме того, 11 и 12 мая на выставке отметят десятилетие референдума о независимости Луганской и Донецкой Народных Республик.

Как передавало ИА Регнум, 9 Мая на Красной площади прошёл парад Победы, в котором приняли участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники. В состав пешей колонны включили полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчёты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ. Также в параде приняли участие бойцы специальной военной операции.

Президент России Владимир Путин в ходе торжественной речи на параде поздравил граждан с Днём Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства отметил, что судьба России и её будущее зависят от каждого гражданина РФ. Путин призвал равняться на поколение победителей в Великой Отечественной войне.

Торжественные мероприятия в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне состоялись более чем в 300 населённых пунктах России. Также акции в честь Дня Победы прошли на военных базах в Абхазии, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии.

Посвящённые Дню Победы мероприятия прошли и в целом ряде других стран. В частности, жители Киева, несмотря на официальную отмену праздника, несли цветы к Вечному огню. МИД РФ сообщал, что в ряде государств, включая Францию, Румынию, Ирландию, прошли шествия «Бессмертный полк» и другие посвящённые Дню Победы мероприятия.