Москва, 9 мая, 2024, 21:47 — ИА Регнум. На Международной выставке-форуме «Россия» 9 мая состоялась торжественная линейка, приуроченная ко Дню Победы, рассказала ИА Регнум пресс-служба выставки.

Анатолий Медведь /Фотохост-агентство РИА Новости

Линейку организовали дирекция выставки и Российское движение детей и молодёжи «Движение Первых». Участники линейки рассказали о подвигах своих предков во время Великой Отечественной войны.

Победа в Великой Отечественной — общая народная заслуга, подчеркнул в своём выступлении ветеран войны Николай Имчук.

«Мы все участвовали в освобождении нашей Родины — мужчины, женщины, дети. Мы разбили фашизм, уничтожили его. И сейчас мы должны всем народом сплотиться вокруг нашего президента и ребят, которые участвуют в специальной военной операции. Я мечтаю приехать к ним и поддержать их. Чтобы они воодушевились на победу, как это сделали мы», — сказал Имчук.

Герой России, гвардии капитан, командир роты 40-й бригады морской пехоты Эдуард Казымов в свою очередь отметил, что история повторяется и в наше время граждане России снова встают на защиту Родины.

«Мы чтим наших прадедов, предков, которые ценой своей жизни ковали эту тяжёлую победу. И на данный момент мы видим на примере нашего государства, что история опять повторяется. Наши ребята, Вооружённые силы, сейчас так же выполняют свои обязанности, защищают страну, и куют победу тоже не жалея себя. Поэтому в этот праздник мы не только чтим память участников Великой Отечественной войны, но и чествуем участников других конфликтов», — сказал Казымов.

В линейке также приняли участие гости выставки, участники движения «Волонтёры Победы», представители Движения Первых, Росмолодёжи, гиды и экскурсоводы программы «Больше, чем путешествие». Программа продолжилась шествием, в котором принял участие сводный оркестр из более чем 600 музыкантов, и завершилась концертом на Главной уличной сцене выставки.

«Сегодня выставка «Россия» присоединяется ко всей стране — вместе мы отмечаем День Великой Победы. 9 Мая — символ наших стойкости и мужества, стального характера — ведь Россия всегда идёт до конца», — отметила в своём выступлении заместитель генерального директора выставки «Россия» Анастасия Звягина.

Она также напомнила, что гостей выставки ждут и другие приуроченные ко Дню Победы мероприятия. 10 мая программа Недели Победы продолжится большим концертом детского хора Большого театра, а 11 мая выступит ансамбль песни и пляски имени Александрова. Кроме того, 11 и 12 мая на выставке отметят десятилетие референдума о независимости Луганской и Донецкой Народных Республик.

Как передавало ИА Регнум, 9 мая на выставке-форуме «Россия» представили цифровой образ героя, спасшего немецкую девочку при штурме Берлина и ставшего прообразом монумента Воину-Освободителю в берлинском Трептов-парке. Копию памятника в 2022 году открыли в Кемерове по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва.

Торжественные мероприятия в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошли более чем в 300 населённых пунктах России. В военных парадах, торжественных шествиях, на выставках было задействовано более 2,5 тыс. единиц вооружения, специальной и военной техники. Главный парад прошёл на Красной площади в Москве, в нём приняли участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники.