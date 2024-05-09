Минск, 9 мая, 2024, 21:35 — ИА Регнум. Белорусская милиция обеспечит безопасность укрывшегося в стране польского судьи Томаша Шмидта, заявил журналистам 9 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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«Я попросил нашу милицию, чтобы присмотрели, чтобы мерзавцы эти из Польши не угробили человека», — сказал он.

Президент охарактеризовал Шмидта как «мужественного мужика», который знал, чем рискует.

Он также назвал глупостью и чушью заявления о том, что белорусские спецслужбы якобы завербовали польского судью. По словам белорусского лидера, власти Латвии, Литвы и Польши пытаются помешать жителям этих стран ездить в Белоруссию, не только закрывая пункты пропуска на границе, но и делая заявления о том, что граждане якобы будут завербованы белорусскими спецслужбами.

Как передавало ИА Регнум, в начале мая Шмидт в ходе пресс-конференции в Минске заявил, что его обращение к властям Белоруссии с просьбой предоставить политическое убежище вызвано несогласием с политикой польских властей и опасениями относительно собственной безопасности. Судья отметил, что покинул Польшу из-за преследований, которые начались вследствие его несогласия с политикой Варшавы. Шмидт также заявил, что действия, осуществляемые властями Польши под влиянием США и Великобритании, ведут страну к войне.

7 мая премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании правительства сообщил, что Шмидт имел доступ к секретным документам. По словам польского премьера, с судьёй, который имел доступ к министру юстиции, различным секретным документам, работали белорусские спецслужбы. Именно они, как уверяет Туск, причастны к побегу Шмидта в Минск.

8 мая в Польше возбудили дело о шпионаже против судьи.