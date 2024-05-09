Москва, 9 мая, 2024, 21:33 — ИА Регнум. Цифровой образ героя, спасшего немецкую девочку при штурме Берлина, представили сегодня, 9 мая, на стенде Кузбасса на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Уроженец Кемеровской области Николай Масалов стал прообразом монумента Воину-Освободителю в берлинском Трептов-парке. Копию этого памятника в 2022 году открыли в Кемерове по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва.

Ako.ru Сергей Цивилев

Частью патриотического проекта стало открытие накануне дома-музея Николая Масалова в кузбасском поселке Тяжинский. Центральная точка экспозиции — видео с воссозданным с помощью искусственного интеллекта образом советского героя.

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«Для нас это большая честь и волнующие событие, что дом, в котором жил Николай Иванович, опять стал домом Масалова, его музеем, сохраняет его душу, будет местом для патриотического воспитания молодежи», — заявил Сергей Цивилев. По его словам, поступок Масалова — «это не подвиг одного человека, это отражение сути русского воина, который брал в руки оружие не для того, чтобы захватывать чужие территории, а для защиты мира».

«Специалисты по искусственному интеллекту создали интерактивную программу, теперь можно увидеть воссозданный образ Николая Ивановича. Мы делаем все, чтобы память о наших героях сохранилась», — подчеркнул Цивилев.

Обновленный стенд Кузбасса может посетить любой желающий. В специализированной зоне доступен просмотр видеопроекта с «ожившим» героем войны.