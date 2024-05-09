Москва, 9 мая, 2024, 21:17 — ИА Регнум. Сотрудники Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) 9 мая приняли участие во всероссийском флешмобе «Стихи Победы», сообщила пресс-служба ФМБА.

кадр из видео

Медики вместе со своими детьми записали видеоролики, в которых они читают стихотворения о Великой Отечественной войне.

«Старт творческой акции дали Сибирский и Дальневосточный федеральные округа со стихотворением Сергея Михалкова «Нет войны», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.

Инициативу поддержали и сотрудники ФМБА России из Центрального, Северо-Западного и Северо-Кавказского федеральных округов. Они прочли стихотворение Михаила Кривова «Спасибо деду за Победу».

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Как передавало ИА Регнум, 9 мая на Красной площади прошёл парад Победы, в котором приняли участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники. В состав пешей колонны включили полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчёты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ. Также в параде приняли участие бойцы специальной военной операции.

Президент России Владимир Путин в ходе торжественной речи на параде поздравил граждан с Днём Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства отметил, что судьба России и её будущее зависят от каждого гражданина РФ. Путин призвал равняться на поколение победителей в Великой Отечественной войне.

Торжественные мероприятия в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне состоялись в более чем 300 населённых пунктах России. Также акции в честь Дня Победы прошли на военных базах в Абхазии, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии.

Посвящённые Дню Победы мероприятия прошли и в целом ряде других стран. В частности, жители Киева, несмотря на официальную отмену праздника, несли цветы к Вечному огню. МИД РФ сообщал, что в ряде государств, включая Францию, Румынию, Ирландию, прошли шествия «Бессмертный полк» и другие посвящённые Дню Победы мероприятия.