Хельсинки, 9 мая, 2024, 21:01 — ИА Регнум. Памятник советским военнослужащим осквернили в Хельсинки, он был залит краской, заявило 9 мая посольство России в Финляндии.

Jan Leineberg

«Утром 9 мая посольство получило информацию об осквернении захоронения советских военнослужащих в Хельсинки. Незамедлительно вызвали на место инцидента полицию. Правоохранители зафиксировали причинённый ущерб, приступили к необходимым следственным действиям», — сообщили «РИА Новости» в дипмиссии.

Дипломаты уточнили, что памятник был залит краской. Усилиями сотрудников и неравнодушных соотечественников наиболее заметные следы повреждений удалось устранить. Вопрос о полном восстановлении памятника посольство будет решать с финской стороной.

Как передавало ИА Регнум, ранее помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский призвал не питать иллюзий в вопросе празднования в континентальной Европе 9 Мая. В 1941 году на СССР напала не только фашистская Германия, к ней примкнули армии Италии, Венгрии, Испании, Румынии, Финляндии, французский легион, каратели и военные других стран, напомнил он. Мединский отметил, что настоящих героев Сопротивления, солдат и узников концлагерей, людей чести давно уже нет в живых и они не могут рассказать своим потомкам правду. Европой правят потомки нацистов, подчеркнул он.

В ряде европейских стран ранее запретили проведение акций в честь Дня Победы или ввели ограничения на их проведение. В частности, власти Эстонии пригрозили применять меры в отношении граждан, которые выйдут 9 Мая с георгиевскими лентами, флагами России и СССР. А в Берлине запретили использовать 8 и 9 мая символику, связанную с Великой Отечественной войной, СССР и современной Россией. Россия осудила это решение и призвала отменить его, а также прекратить попытки переписывания истории.