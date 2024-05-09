Минск, 9 мая, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия публично заявляют о проведении тренировок с тактическим ядерным оружием из-за сложившейся вокруг стран обстановки. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.

Mil.ru

«Ядерное оружие — страшное оружие. Но это оружие. И для того, чтобы применить такое оружие, надо тренироваться, надо уметь это делать. Идёт эскалация напряжённости. Что в этой ситуации делать? Надо держать порох сухим, в том числе это смертоносное оружие», — пояснил Лукашенко.

Как передавало ИА Регнум, 9 мая президент России Владимир Путин сообщил, что министерства обороны и генеральные штабы РФ и Белоруссии начали совместную подготовку к учениям по приведению в готовность нестратегического ядерного оружия.

Запад провоцирует беспрецедентный виток эскалации, это требует стремительной эффективной реакции со стороны России, подчеркнул ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Россия предупреждает США и их западных союзников, что их эскалационный курс вынуждает Москву усилить меры ядерного сдерживания, заявил в свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Заместитель представителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что отправка западных войск на территорию Украины повлечёт прямое вступление этих стран в войну, симметричный ответ со стороны России и мировую катастрофу. Медведев добавил, что лидерам стран Запада в данном случае не удастся «укрыться ни на Капитолийском холме (резиденция Конгресса США), ни в Елисейском дворце (резиденция президента Франции), ни на Даунинг стрит, 10 (резиденция премьер-министра Британии)».

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что полномасштабный конфликт между Россией и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Вместе с тем глава государства напоминал, что к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ.