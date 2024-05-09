Минск, 9 мая, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Россия продемонстрировала свою мощь во время парада Победы в Москве, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Максим Блинов/POOL/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Искренне скажу: так, как они (россияне. — Прим ред.), по духу, по содержанию, никто не умеет организовывать подобные мероприятия», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что парад был организован тонко и продуманно.

Как передавало ИА Регнум, белорусский президент 9 мая стал почётным гостем парада Победы на Красной площади в Москве, причём он был вместе с белым шпицем по кличке Умка.

Парад Победы начался на Красной площади 9 мая в 10:00. Президент России Владимир Путин 9 мая на параде Победы в Москве заявил, что все участники СВО — герои, их поддерживает вся страна.

Глава государства отметил, что Россия переживает сложный, рубежный период, она проводит специальную военную операцию. Все, кто находятся на передовой, проявляют стойкость, самопожертвование и самоотверженность, они достойны преклонения.

Российский лидер заверил, что вне зависимости от возраста россияне демонстрируют мужество и героизм, которые у них в крови. По его словам, доказательством этого является происходящее на поле боя в рамках спецоперации по защите Донбасса. Те, кто считал РФ слабым звеном, убедились, что это далеко не так, добавил он.

Участники специальной военной операции впервые приняли участие в параде Победы на Красной площади в Москве. В строю прошли офицеры и солдаты Вооружённых сил России (ВС РФ), которые прибыли с линии боевого соприкосновения. Среди бойцов СВО, участвующих в параде, посвящённом 79-летию Победы в Великой Отечественной войне, участники взятия Артёмовска и Авдеевки, боёв под Кременной и на Времевском выступе, а также отражения контрнаступления украинских войск в районе Вербового — Работино.

Накануне парада Путин обсудил с белорусским коллегой ситуацию вокруг Украины и происходящее на линии соприкосновения в зоне спецоперации. Путин уточнил, что эта встреча длилась долго и расстались они довольно поздно. Лукашенко уточнил, что около 03:00 ночи.