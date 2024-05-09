Тель-Авив, Израиль, 9 мая, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил президенту России Владимиру Путину поздравление с Днём Победы, сообщило 9 мая посольство Израиля в РФ.

«Наш премьер-министр отправил поздравление с Днём Победы президенту Российской Федерации», — цитирует RT заявление посольства.

В свою очередь президент Израиля Ицхак Герцог на церемонии в Музее еврейского воина 9 мая поблагодарил ветеранов и бойцов Красной армии и армий союзников, заявив, что Израиль в долгу перед героями, которые спасли человечество от катастрофы.

«Вы сотворили подвиг на полях сражений, подвиг, равного которому нет и не было в истории человечества. Многие израильтяне, да и люди во всем мире, в огромном долгу перед вами. Вы спасли всё человечество от ужасной катастрофы», — сказал Герцог.

Победу Красной армии и её союзников над нацизмом президент Израиля назвал победой добра над злом.

Как передавало ИА Регнум, ряд иностранных лидеров были приглашены в качестве почётных гостей на парад Победы в Москве. Вместе с Владимиром Путиным на Красной площади присутствовали президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кубы, Лаосской Народно-Демократической Республики и Гвинеи-Бисау.

9 мая ряд иностранных лидеров направили президенту России поздравления с Днём Победы. В частности, поздравительные телеграммы направили Путину король и принц Саудовской Аравии.

Посвящённые Дню Победы акции прошли в целом ряде стран мира. В частности, жители Киева, несмотря на официальную отмену праздника, несли цветы к Вечному огню. МИД РФ сообщал, что в ряде стран, включая Францию, Румынию, Ирландию, прошли шествия «Бессмертный полк» и другие посвящённые празднику мероприятия.

При этом руководители ряда иностранных государств запретили или ограничили проведение акций в День Победы. Так, власти Эстонии заявил, что будут применять меры в отношении граждан, которые выйдут 9 Мая с георгиевскими лентами, флагами России и СССР. В Берлине, как и в 2023 году, запретили 8 и 9 мая использовать символику, связанную с Великой Отечественной войной, СССР и современной Россией.

Современная Европа не считает День Победы праздником, потому что у власти в ней находятся потомки нацистов, а настоящих героев Сопротивления, солдат и узников концлагерей, людей чести, давно уже нет в живых, и они не могут рассказать потомкам правду, отметил 8 мая помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.