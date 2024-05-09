Москва, 9 мая, 2024, 18:55 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский и экс-президент Украины Пётр Порошенко исчезли из базы розыска МВД РФ.

При запросе на официальном сайте ведомства карточки Зеленского и Порошенко отсутствуют. По каким причинам они пропали из базы, не указывается.

Как передавало ИА Регнум, 4 мая МВД объявило в розыск по уголовной статье Зеленского и Порошенко. При этом по какой именно статье объявили их, не указывалось.

6 мая МВД РФ также объявило в розыск и бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Руслана Хомчака и экс-министра информационной политики Украины Юрия Стеця.

Кроме того, МВД объявило в розыск экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), экс-министра иностранных дел страны Павла Климкина, бывшего спикера Верховной рады Владимира Гройсмана и экс-секретаря СНБО Алексея Данилова.

6 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя объявление в розыск высокопоставленных украинских чиновников, заявил, что российские ведомства собирают информацию о преступлениях киевского режима.

Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин связал объявление в розыск Зеленского и Порошенко с грядущим трибуналом. Эксперт напомнил, что в России уже неоднократно озвучивали мысль: и Зеленский, который буквально в ближайшие дни лишится формальной легитимности, и его предшественник Порошенко являются персонами, чьи преступления нуждаются в расследовании, а они сами должны будут предстать перед специальным трибуналом.

Следственный комитет России ранее информировал о предъявлении обвинений ряду высокопоставленных украинских чиновников, финансировавших так называемую антитеррористическую операцию (АТО) или принимавших участие в решениях о проведении её в Донбассе.