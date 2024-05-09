Белгород, 9 мая, 2024, 18:29 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В своём Telegram-канале губернатор напомнил жителям области о правилах безопасности.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал Гладков.

Как передавало ИА Регнум, утром 9 мая ВСУ атаковали спальные районы Белгорода, а также Белгородский район области. Ранения получили 11 человек, шесть из них госпитализированы. Среди пострадавших — 11-летняя девочка.

В ночь на 9 мая в Белгороде трижды объявлялась ракетная опасность. Также в областном центре и регионе ракетную опасность объявляли 7 и 8 мая.

В Белгороде ведётся обход квартир, после составления первичных актов строители приступят к восстановительным работам, в первую очередь будет закрываться тепловой контур, сообщил ранее мэр города Валентин Демидов.

Минобороны 9 мая проинформировало, что минувшей ночью средствами ПВО в нескольких регионах России было уничтожено несколько беспилотников и снарядов ВСУ. В частности, над Белгородской областью были уничтожены 15 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и один дрон.